Pisani capo della Polizia, Bruni: “Dimostrerà il suo valore”

“Vittorio Pisani, 55 anni, calabrese di Catanzaro è stato nominato Capo della polizia dal Consiglio dei ministri. Una carriera eccellente, sempre al servizio delle Istituzioni e dei cittadini, coronata con una nomina tanto gravosa quanto prestigiosa. Vittorio Pisani è il classico poliziotto di razza, amato dai suoi colleghi e temuto dalla criminalità organizzata. Ha trascorso molti anni in servizio alla Squadra Mobile di Napoli dove si è distinto per la cattura di alcuni esponenti di spicco della camorra come Eduardo Contini e i super latitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine. A lui vanno gli auguri sinceri per un buon lavoro con la speranza che faccia il possibile per proteggere tutti i cittadini, soprattutto quelli della sua terra dove c’è sempre più bisogno dell’aiuto delle Istituzioni, a ogni livello. Sono certa che Pisani dimostrerà il suo valore anche in questo difficile incarico”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Partito democratico e Vicepresidente della Commissione Antindrangheta.