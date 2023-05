Catanzaro, ok della Giunta comunale a due nuove intitolazioni per tribuna del ‘Ceravolo’ e pista ciclabile lungomare

La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha dato il via libera a due proposte di intitolazione di aree della città alla memoria di personalità catanzaresi legate in modo particolare alla vita sportiva. Le pratiche sono state illustrate dall’assessore ai servizi demografici, Aldo Casalinuovo.

Il settore tribuna ovest dello Stadio Ceravolo porterà il nome di Bruno Cuteri, fotografo sportivo scomparso prematuramente, che attraverso la sua attività ha immortalato le gesta della squadra del cuore, il Catanzaro, e i suoi tifosi, rivestendo anche un ruolo di valore sociale e stimolando nelle nuove generazioni l’amore per i colori della propria terra.

La pista ciclabile adiacente il Lungomare sarà, invece, intitolata a Raffaele Lagonia, fondatore del Gruppo sportivo ciclistico Chiattinese 1970, un’istituzione del ciclismo calabrese con più di tre titoli regionali, quattro titoli intersud e, persino, un campionato italiano che rimane ancora un unicum nella storia calabrese. “Cuteri e Lagonia, in modo diverso – commenta Casalinuovo – hanno rappresentato una testimonianza significativa di come si può raccontare e praticare lo sport, lasciando di loro un ricordo indelebile nella comunità”. Le delibere, recepito il parere positivo della Commissione Toponomastica, saranno ora trasmesse alla Prefettura per i successivi adempimenti.