Catanzaro, Caviano: “L’Orso avrà un ruolo assai importante per il rilancio di Lido”

“Il voto favorevole del consiglio comunale sull’acquisizione del cinema Orso al patrimonio pubblico rappresenta per me una circostanza più che felice e che mi riempie di soddisfazione. Lo affermo non solo nella mia qualità di consigliera comunale che ha concorso, insieme con i colleghi, a determinare la volontà dell’Aula. Lo affermo anche nella mia qualità di cittadina residente nel nostro quartiere marinaro. Un quartiere che oggi riceve un segnale importante di cura e attenzione, degno della sua storia migliore. Una storia che è fatta dei ricordi importanti di tante persone, me compresa, che in quel cinema, da bambina, ho visto per la prima volta un film sul grande schermo e assistito a tanti momenti di gioiosa socialità. Sono certa che l’Orso potrà rivivere, conservando quella sua vocazione di luogo identitario, ma calato nella realtà di oggi e quindi diventare un elemento fondante per le politiche di rilancio del quartiere. Lido ha dimostrato negli anni di possedere una notevole vivacità, diventando luogo di aggregazione di giovani, di avvio di attività commerciali, culturali, di intrattenimento, che si sono aggiunte a quelle più tradizionali. Una vivacità che ormai chiede di essere governata con criterio e destinataria, appunto, di politiche che ne sappiano sfruttare tutte le potenzialità. In questo senso, un contenitore culturale come l’Orso potrà avere, ne sono certa, un ruolo assai importante”.

Lo afferma in una nota la consigliera comunale Igea Caviano.