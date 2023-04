Gioventù Nazionale di Catanzaro rinnova il suo esecutivo: Bonacci e Mangialardi i due nuovi Vice-presidenti

La federazione provinciale di Catanzaro ha rinnovato il suo esecutivo provinciale in seguito all’avvenuta elezione nel consiglio comunale di Catanzaro della Vice-presidente Anna Chiara Verrengia che lascia il suo posto ai due Vice-presidenti con deleghe distinte: Aurelio Bonacci e Rocco Mangialardi.

“Una comunità cresce non se a crescere è solo il singolo ma se ad ogni persona meritevole viene data la possibilità di andare avanti, per questo, in seguito alla mia elezione a consigliere comunale -afferma Verrengia- conseguita anche grazie al sostegno di Gioventù Nazionale, credo che sia doveroso premiare due persone che si sono distinte nel tempo per senso di appartenenza, presenza e impegno all’interno del nostro sodalizio.”

Il nuovo assetto, nominato dal Presidente Silvio Rotundo, mira a nuovi obbiettivi in campo politico interno, ma soprattutto al rafforzamento della provincia della città capoluogo a livello regionale. Aurelio Bonacci ricoprirà la delega al tesseramento e alle funzioni amministrative, infatti in tutti i suoi anni di militanza ha dimostrato grandi capacità organizzative soprattutto durante la campagna elettorale nel corso delle amministrative della città di Catanzaro, rimarcando i valori e i principi dell’onestà e dell’integrità della comunità di cui fa parte.

Rocco Mangialardi assumerà la delega di responsabile alla formazione dei militanti, ruolo che si addice perfettamente al suo profilo di militante responsabile e presente nei confronti dei più piccoli e del partito con il quale ha costruito un ottimo rapporto di fiducia soprattutto nelle ultime competizioni elettorali. Il nuovo esecutivo mira a continuare il suo lavoro sul territorio soprattutto in questo momento che vede il proprio partito di riferimento (Fratelli d’Italia) alla guida del Governo Nazionale.

Gioventù Nazionale dimostra di essere quella comunità che non scompare dai territori subito dopo le elezioni, dimenticando gli impegni presi con i propri concittadini, come invece hanno sempre fatto altre realtà sul territorio catanzarese, ma, dimostra di essere l’unica formazione giovanile partitica presente sul territorio provinciale e del capoluogo: lo dimostra il fatto che alle scorse amministrative di Catanzaro 1/3 della lista del partito era composta da espressioni della comunità giovanile portando all’elezione di una di esse , Anna Chiara Verrengia.

Gli auguri arrivano anche dalla vice-presidente del movimento regionale, Erika Cavigliano, e dalla coordinatrice del partito nella città di Catanzaro Benedetta Villani, con la quale si è già avviato il nuovo percorso politico in città e in provincia, che porterà a nuovi eventi e nuove iniziative su tutto il territorio. Ci auguriamo in fine di continuare ad essere punto di riferimento politico per i giovani della cittá di Catanzaro e di tutto il territorio provinciale e regionale, uniti e determinati verso il raggiungimento di nuovi obiettivi, che ci auguriamo possano essere sempre più grandi, e che possano contribuire in maniera concreta alla crescita del nostro territorio.