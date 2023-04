Lamezia Terme, il gruppo consiliare Nuova Era: “Mascaro prenda atto della crisi della sua maggioranza”

“Il sindaco Paolo Mascaro prenda atto della grave crisi di maggioranza in corso e avvii per il bene della città un’operazione di chiarezza e verità, spiegando quali sono i reali motivi che impediscono il regolare svolgimento dei Consigli comunali e soprattutto una ordinata gestione del bene pubblico.

In varie occasioni pubbliche e dichiarazioni stampa, infatti, il sindaco ha parlato di “ricatti a cui non cederà”: è evidente che queste affermazioni meritano ogni necessario approfondimento. A quali ricatti si riferisce? Per quale motivo ripetutamente alcuni consiglieri di maggioranza non si presentano in aula? Cosa si nasconde dentro questo silenzio di facciata che di fatto, però, tiene in ostaggio un’intera comunità? La città vive una fase delicatissima legata all’imminente approvazione del bilancio, alla realizzazione della programmazione Pnrr e di altri importanti investimenti. Un quadro che esige senso di responsabilità, dedizione, impegno totale da parte degli amministratori, e invece tutti i lametini sono costretti ad assistere allo spettacolo indecoroso di una maggioranza litigiosa, che diserta gli impegni istituzionali in aula e nelle commissioni consiliari, che perde il proprio tempo in beghe politiche, rinunciando di fatto al mandato elettorale che gli è stato consegnato.

Il nostro atteggiamento finora è sempre stato costruttivo e guidato dal profondo rispetto verso Lamezia, verso gli elettori tutti che si aspettano che chi guidi la città e indossi la fascia tricolore governi, si dedichi ai problemi del territorio, valorizzi le vocazioni e individui nuove opportunità.

Tutto ciò non sta accadendo, in realtà non è mai accaduto da quando è in piedi questa amministrazione. Lamezia però non può attendere, né il gruppo consiliare “Nuova Era” è disposto a prestare il fianco a una maggioranza divisa e dannosa per la città. Non ci voltiamo dall’altra parte ed è per questa ragione che oggi la nostra consigliera Lucia Cittadino ha abbandonato i lavori dell’assemblea. Non vogliamo essere in alcun modo complici di questo odioso teatrino.

Invitiamo, dunque, il sindaco Mascaro a porre in atto ogni necessaria iniziativa a fare chiarezza al proprio interno: i cittadini lametini devono sapere e hanno diritto ad avere un’amministrazione reale”. Lo afferma in una nota il Gruppo consiliare “Nuova Era” con i consiglieri Eugenio Guarascio e Lucia Cittadino.