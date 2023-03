Catanzaro, Sergi e Costanzo: “Sopralluogo in via Guglia, rassicurazioni su interventi per viabilità e raccolta acqua piovana”

La commissione Lavori pubblici, presieduta da Danilo Sergi, alla presenza dell’Assessore Raffaele Scalise, su iniziativa del consigliere comunale Sergio Costanzo, sul posto anche i colleghi Antonio Barberio e Emanuele Ciciarello, ha effettuato un sopralluogo in via Guglia per verificare una serie di problematiche segnalate da una delegazione di residenti rappresentata da Giuseppe Costantino.

“Al centro dell’attenzione – hanno commentato Sergi e Costanzo – le criticità relative alla viabilità e alla raccolta dell’acqua piovana che generano, da diverso tempo, notevoli disagi per la vivibilità di una zona popolosa della città. L’Assessore Scalise, che ha avuto modo di constatare sul campo la situazione, ha espresso parole di rassicurazione in merito all’impegno che l’amministrazione comunale assumerà per porre fine, entro due o tre mesi, alle problematiche. Lo stesso ha evidenziato la possibilità di recuperare, attraverso la rimodulazione di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, le risorse necessarie per programmare gli interventi necessari per riqualificare il manto stradale e porre in sicurezza il sistema di regimentazione delle acque. Inoltre, grazie alla collaborazione di Calabria Verde, i canali di scolo che attraversano via Guglia potranno essere riportati alla piena funzionalità. Un incontro, dunque, proficuo a cui seguirà il giusto impegno, da parte della commissione, per monitorare l’andamento dei lavori”.