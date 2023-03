Cropani (CZ), si aggrava la crisi idrica: centinaia di metri di condotta da sostituire. Ripercussioni sui serbatoi a servizio del quartiere marina, località Bellino e Giovino

“La risoluzione del disservizio idrico che da martedì scorso sta creando notevoli disagi alla popolazione cropanese non arriverà prima di cinque giorni. La previsione è contenuta in una nota con la quale Sorical ha scritto che per sopraggiunte problematiche, è necessario sostituire un intero segmento di condotta della lunghezza di 400 metri lineari. Un intervento impegnativo che richiede, appunto, almeno cinque giorni consecutivi di lavoro.

Per l’esecuzione dell’intervento Sorical ha ridotto portate e pressioni sullo schema acquedottistico interessato con ripercussioni sulle adduzioni ai serbatoi Bellino e Giovino a servizio delle omonime località oltre che delle limitrofe zone del quartiere marina.

L’ufficio tecnico comunale sta monitorando costantemente la situazione predisponendo degli interventi.

Nel frattempo si invita la popolazione servita ad un uso parsimonioso della risorsa da utilizzare possibilmente ed esclusivamente per usi igienico-sanitario e potabili, scongiurando qualsiasi altro uso diverso”.

Lo comunica in una nota il Comune di Catanzaro.