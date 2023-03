Catanzaro, il sindaco Fiorita riceve a Palazzo de Nobili il Console del Brasile a Roma

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo de Nobili il Console generale della Repubblica Federativa del Brasile a Roma, Luiz Cesar Gasser, in visita a Catanzaro per conoscere la sede del Consolato onorario del Brasile in Calabria, guidato da Fabiana Fontanella, e la comunità carioca presente sul territorio. Il primo cittadino, in occasione dell’incontro istituzionale, ha rimarcato “la piena disponibilità, da parte dell’amministrazione, a promuovere e rafforzare i rapporti con i tanti brasiliani residenti a Catanzaro e in Calabria, nell’ottica di una piena integrazione che oggi più che mai deve ispirare l’azione della politica. Ringrazio, perciò, il Console generale per aver voluto visitare di persona le massime autorità cittadine, assicurando sempre, da parte nostra, la massima collaborazione al fine di avviare possibili scambi e relazioni, sia di tipo culturale che economico, per la crescita dei rispettivi territori”.