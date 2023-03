Catanzaro, al via i lavori di pulizia delle caditoie sulla strada provinciale

“Hanno preso il via i lavori di pulizia e diserbo delle caditoie lungo la strada provinciale che dalla rotatoria di Pontegrande attraversa via Janò e via Galiani fino all’accesso della pineta di Siano. Un’ampia area che interessa la viabilità cittadina e che necessitava di interventi volti a rimuovere la presenza di erbacce e rifiuti dalla parte esterna della carreggiata”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Scarpino ringraziando “l’amministrazione provinciale, con i suoi tecnici, per aver dato seguito alla richiesta inviata al fine di consentire la pulizia delle strade interessate, sia per motivi di sicurezza legati alla circolazione, che per ripristinare il decoro delle stesse. Un’operazione che, partita oggi, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, continuerà per qualche giorno con piccoli disagi per la viabilità, ampiamente compensati dal servizio reso a tutta la comunità”.