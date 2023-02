Domani inaugurazione del nuovo ufficio postale di Sant’Eufemia di Lamezia Terme

Domani, lunedì 13 febbraio 2023, intorno alle ore 12.15, sarà ufficialmente inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Postale di Sant’Eufemia di Lamezia Terme. Alla cerimonia di presentazione sarà presente il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e alcuni rappresentanti aziendali. La sede, già operativa da inizio dicembre scorso, è ubicata in via Ninfa Giusti Nicotera, 17, ed è stata realizzata con l’utilizzo e l’applicazione delle più moderne tecnologie per coniugare sicurezza e qualità del servizio.

L’apertura della nuova sede di Sant’Eufemia di Lamezia Terme, conferma la tradizionale vicinanza dell’Azienda al territorio e l’attenzione verso le esigenze delle comunità.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.