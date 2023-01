Catanzaro, domande per servizio avviamento allo sport “Nuoto in piscina”: prorogati i termini

Sono stati riaperti i termini – con nuova scadenza al 24 gennaio – per la presentazione delle domande per il servizio di avviamento allo sport “Nuoto in piscina” per persone con disabilità. L’avviso riguarda la partecipazione ad attività finalizzate al recupero psico-fisico e all’integrazione dei cittadini aventi diritto, da svolgersi nelle due piscine pubbliche attrezzate di Pontepiccolo e di Giovino, in gestione all’Asd Calabria Swim Race. Gli utenti interessati a partecipare possono scaricare l’avviso e la modulistica dal portale www.comune.catanzaro.it