Catanzaro, l’assessore Lazzaro: “Al via domande iscrizioni per sezioni primavera e nido dell’area infanzia comunale Pepe”

E’ scaricabile dall’area trasparenza del portale www.comune.catanzaro, il modello di domanda di iscrizione per le sezioni primavera e nido dell’area dell’infanzia comunale Pepe.

Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Venturino Lazzaro, evidenziando che i posti disponibili, riservati in via prioritaria ai bambini residenti a Catanzaro, sono cinque per il nido sezione lattanti (età compresa tra i 6 e i 12 mesi), dieci per la sezione primavera (età tra i 24 e i 36 mesi) e sei per la sezione nido semidivezzi (età compresa tra i 12 e i 24 mesi).

Per l’accesso alla sezione primavera, hanno priorità le domande già in lista di attesa per l’anno scolastico 2022-23 e non ancora soddisfatte. La data di avvio del servizio è prevista, presumibilmente, per il mese di marzo.

Le graduatorie verranno formulate tenendo conto dei requisiti per la priorità di accesso, indicati, insieme alla specifica sulle rette mensili, nell’avviso consultabile sul sito del Comune con scadenza il prossimo 10 febbraio.