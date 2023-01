Operazione “Itaca Free Boat”: arrestato a Milano, dopo oltre sette mesi, il latitante catanzarese Antonio Saraco

Dopo oltre sette mesi di latitanza e’ stato tratto in arresto Antonio Saraco, 70 anni, ricercato nell’ambito dell’operazione antimafia ‘Itaca Free Boat’. L’uomo e’ stato rintracciato in un appartamento popolare di via Sapri, a Milano, grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile della questura di Catanzaro, coadiuvata per l’arresto dai colleghi di Milano e dagli uomini del servizio di Polizia scientifica della direzione centrale Anticrimine della polizia di Stato.

L’uomo si era sottratto a maggio dello scorso anno all’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro dopo una condanna definitiva comminata, il 17 settembre 2019, dalla Corte d’appello di Catanzaro, che aveva rideterminato la pena a 10 anni di reclusione. La sentenza era stata confermata dopo il rigetto del ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione, per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro: il personale della Squadra mobile ha riconosciuto Saraco mentre si affacciava al balcone della palazzina popolare in cui si era nascosto. Il blitz per l’arresto e’ scattato alle 12; l’uomo era in possesso di una carta di identita’ spagnola su cui sono in corso accertamenti.