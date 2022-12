Manovra, Antoniozzi: “Dimostrata apertura su bonus psicologo”

“La maggioranza ha dimostrato apertura approvando l’emendamento che consente di utilizzare ancora il bonus psicologo”.

Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Siamo impegnati a costruire un percorso diverso sulla salute mentale – prosegue – consapevoli della nuova emergenza scaturita con la pandemia. Dopo la legge finanziaria discuteremo delle possibilità connesse al tavolo della psichiatria che, negli anni scorsi, non ha fornito indicazioni valide e opportune per poter agire meglio anche in sede di prevenzione. C’è un malessere diffuso che non ci trova indifferenti e sul quale sia il presidente Meloni che il ministro Schillaci sono intervenuti con assoluta tempestività”.