Catanzaro, i consiglieri Buccolieri e Serò: “Isola pedonale opportunità per cittadini e commercianti”

“I commercianti che hanno espresso contrarietà all’isola pedonale natalizia rischiano, a nostro avviso, di commettere un errore di valutazione non sintonizzandosi con il comune sentire dei cittadini e la loro voglia di riappropriarsi del cuore del centro storico. Comprendiamo le loro preoccupazioni, amplificate da due anni molto difficili, ma crediamo che sarebbe utile, piuttosto, investire su questo crescente desiderio di partecipazione collettiva. Per quanto ci riguarda, proprio le difficoltà dell’ultimo biennio, che non hanno risparmiato nessuno, ci spingono a tenere insieme tutte le legittime esigenze: da quella del rilancio dell’economia alla voglia di tornare a godere degli spazi pubblici da parte della gente.

In virtù di questo approccio globale al tema generale del rilancio del centro storico attraverso una pluralità di azioni che guardino a tutte le esigenze, l’amministrazione Fiorita si è posta di fronte alla questione dell’isola pedonale in modo assolutamente morbido, senza forzature e soprattutto per gradi, ritenendo l’isola stessa uno dei temi, non il solo, su cui puntare per rendere attrattivo non soltanto Corso Mazzini ma tutta l’area che abbraccia il cuore della città. Una gradualità ragionevole, doverosa, ma nel contesto di un nostro obiettivo politico sul quale non intendiamo arretrare, auspicando di poterlo raggiungere e migliorare con la collaborazione di tutti, commercianti compresi.

In tale prospettiva, quelli di loro che non hanno condiviso l’impostazione data all’isola pedonale, assumendo peraltro una posizione che non appare maggioritaria rispetto alla vasta platea di esercenti che, al contrario, hanno incoraggiato le scelte dell’Amministrazione, stiano pur tranquilli perché avranno modo di apprezzare non solo lo sforzo degli operatori economici che stanno partecipando a questa prima fase della rinascita di corso Mazzini ma di apprezzare anche il lavoro e gli investimenti delle risorse disponibili da parte dell’Amministrazione Comunale per garantire la continuità all’isola pedonale così come decisa e al cartellone di eventi che l’accompagna, così ricco e articolato da non consentire modifiche sostanziali.

Ne deriva che, seppure attentamente valutato, l’atto di indirizzo maturato all’interno del sereno dibattito svoltosi stamane nelle commissioni consiliari Attività Economiche e Urbanistica-Mobilità non ha possibilità di essere accolto. Ferma restando la convinzione dell’Amministrazione Comunale che per la piena riuscita dell’esperimento c’è bisogno di tutti e quindi anche dei commercianti a cui non manca amore per la città e visione per capire che la pedonalizzazione è il futuro del centro storico di Catanzaro”.

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di Catanzaro, Gregorio Buccolieri e Raffaele Serò.