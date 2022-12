Per consentire i lavori di riparazione delle condotte idriche dovute all’emergenza maltempo dei giorni scorsi sarà interrotta l’erogazione idrica dal serbatoio Barone per le zone di Barone, via Curtatone, Via Alto Adige, via Emilia. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso dalle ore 8 alle ore 13 di domani 07 dicembre.