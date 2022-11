Catanzaro, i consiglieri comunali alle famiglie: “Presto studenti potranno tornare nel plesso scolastico Galati di Gagliano”

Gli studenti del plesso scolastico Galati di Gagliano torneranno tra i loro abituali banchi al più tardi entro l’inizio della prossima settimana. A rassicurare le famiglie sono i consiglieri comunali Antonio Barberio, Vincenzo Capellupo e Raffaele Serò che hanno tenuto un sopralluogo nell’edificio, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi riguardo alla presenza di escrementi di topi, per cui la dirigente scolastica ha disposto il momentaneo trasferimento degli alunni interessati al plesso Todaro.

“Abbiamo avuto modo di verificare le condizioni dell’edificio – affermano i consiglieri – con il supporto tecnico del dirigente del settore ambiente, Antonio Dominianni, e del personale dell’Asp e della Sieco, oltre che dello stesso istituto comprensivo. All’interno della scuola sono installate regolarmente, e da tempo, delle trappole per topi e nulla sarà lasciato al caso per salvaguardare l’igiene e tutelare la salute degli studenti. Si procederà in tempi brevi alla pulizia di tutti i locali e alla bonifica dell’area esterna caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea. Completati gli interventi, la dirigenza scolastica comunicherà alle famiglie la data del rientro al plesso Galati”.