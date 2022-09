Catanzaro, procedono i lavori della Quinta Commissione “Turismo, Politiche del mare, Attività produttive”

Procedono i lavori della Quinta Commissione, presieduta dal consigliere comunale Raffaele Serò e composta dai consiglieri comunali Giorgio Arcuri, Vincenzo Capellupo, Igea Caviano, Fabio Celia, Antonio Corsi, Giovanni Costa, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, Manuel Laudadio, Alessandra Lobello, Daniela Palaia, Gianni Parisi, Marco Polimeni, Eugenio Riccio, Antonello Talerico.

I componenti della commissione “Turismo- Politiche del mare- Attività produttive” hanno affrontato due questioni in particolare: il caso pontili e il confronto con i commercianti di via Buccarelli.

A relazionare in commissione è stato il dirigente del settore Ambiente, Antonio Dominijanni, il quale ha illustrato l’iter che ha accompagnato l’individuazione della società Calmar Srl per l’installazione dei pontili nel porto di Catanzaro. La Commissione ha convocato per i prossimi giorni l’associazione “Amici del Porto” per ascoltare le loro istanze e fornire delucidazioni in merito ai passaggi procedurali.