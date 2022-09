Boschi-Magorno (Terzo Polo): “Solidarietà a Gratteri, siamo con lui”

“Le vergognose minacce rivolte verso Nicola Gratteri non scalfiranno il suo impegno”. Lo affermano in una nota congiunta i candidati alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi ed Ernesto Magorno che continuano: “Il lavoro del Procuratore Gratteri è fonte di speranza per i tanti calabresi onesti che, ogni giorno, si impegnano per un futuro migliore. Sosteniamo l’azione del Procuratore di Catanzaro e quella di tutti gli operatori della legalità. In questi giorni di campagna elettorale stiamo ascoltando i cittadini, stiamo raccontando le nostre idee senza fare false promesse ma con una certezza: noi non vogliamo i voti della ‘Ndrangheta”.