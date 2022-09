Catanzaro, sorteggiato l’elenco scrutatori per le prossime elezioni

La commissione elettorale comunale ha proceduto al sorteggio dei 380 scrutatori che saranno impegnati nei seggi in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. L’organismo presieduto dall’assessore ai Servizi demografici, Aldo Casalinuovo – affiancato dai consiglieri comunali componenti Antonio Barberio, Alessandra Lobello e Raffaele Serò, e dal responsabile dell’ufficio elettorale, Franco Catanzaro, in qualità di segretario – ha anche provveduto alla nomina dei 150 scrutatori supplenti. Palazzo De Nobili ricorda che, per tutti gli iscritti nelle apposite liste, l’espletamento delle funzioni di scrutatore è un obbligo di legge il cui mancato rispetto è passibile di sanzioni. L’eventuale rinuncia per “grave impedimento” deve essere obbligatoriamente comunicata, con nota scritta, all’ufficio Elettorale comunale entro 48 ore dalla notifica della nomina.

ELENCO SCRUTATORI

ELENCO SUPPLENTI