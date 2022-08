Bosco presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Procopi (Noi con l’Italia): “Figura giusta”

“L’elezione di Gianmichele Bosco a nuovo presidente del Consiglio comunale ha rappresentato il naturale epilogo di un processo politico, partito fin dall’insediamento della nuova assise, e che ci ha visti promotori e sostenitori di questa scelta. Abbiamo ritenuto, dall’inizio, che quella di Bosco potesse essere la figura più giusta per incarnare il ruolo di arbitro e garante dell’Assemblea. Oggi questa indicazione, premiata dalla maggioranza dell’aula, ha trovato la sua piena legittimazione confermando quanto di buono la nostra coalizione aveva individuato anzitempo. Una elezione che dimostra, inoltre, il peso determinante dell’area di Noi con l’Italia, guidata dal responsabile regionale Domenico Tallini, che rappresento in Consiglio comunale. Ora che tutti gli organi istituzionali si sono potuti formare, l’attività del Consiglio potrà esplicarsi pienamente in termini di partecipazione e di controllo. Noi faremo la nostra parte, mettendo sempre al centro il senso di responsabilità e la chiarezza che ci contraddistinguono nel parlare alla città”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera comunale Giulia Procopi (Noi con l’Italia).