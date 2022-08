Maurizio Vento: “Bene l’adesione di Antonello Talerico a Noi con l’Italia”

“Complimenti ad Antonello ed a Noi con L’Italia. Accogliamo con entusiasmo e soddisfazione la netta scelta di campo di Antonello Talerico e la volontà di Noi con l’Italia di sfruttarne le peculiarità nell’ambito dell’organizzazione nazionale di partito, anche in vista delle imminenti elezioni politiche.

Antonello Talerico ha già dimostrato sul campo, sia in occasione delle elezioni regionali e sia in occasione delle elezioni amministrative della città capoluogo di regione, grandi capacità Politiche in termini di qualità quantità e serietà.

Abbiamo fin da subito individuato in lui la giusta figura sulla quale investire nel prossimo futuro nell’ambito di una necessaria opera di ulteriore radicamento territoriale e crescita politica del nostro partito, convinti che il quadro evolutivo del centrodestra possa farci recitare un ruolo importante con pari dignità.

Il frutto dell’intensificarsi dei nostri rapporti unitamente alla condivisione degli stessi valori hanno portato al risultato odierno. Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla grande disponibilita ed alla grande attenzione che Maurizio Lupi e tutti i rappresentanti nazionali di Noi con l’italia hanno dimostrato nei confronti della Calabria grazie al lavoro politico, alla pazienza ed all’esperienza di Pino Galati”.

Lo afferma in una nota Maurizio Vento, coordinatore provinciale Noi con l’Italia.