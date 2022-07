Lamezia Terme, attivazione servizio raccolta differenziata porta a porta

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da Lunedì 01/08/2022 a marcoledì 10/08/2022 gli utenti delle zone di Fronti, Zangarona e Dario Leone potranno ritirare i 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Il Gazebo verrà allestito da lunedì 01/08/2022 a sabato 06/08/2022 presso il piazzale antistante la chiesa di Fronti e si adotteranno i seguenti orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.30;

dalle ore 14.00 alle ore 18.30; Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.

Presso l’ecopunto sito in Piazza Santa Maria Maggiore potranno essere ritirati i mastelli dall’1/08/2022 al 10/08/2022 con i seguenti orari: da lunedi al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00.

Per le utenze domestiche – al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) – al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La Carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

Il nuovo sistema di raccolta con il vetro separato dal multimateriale verrà avviato in data 11/08/2022 data in cui verranno ritirati i soli rifiuti esposti in modo corretta con i relativi mastelli.

Il nuovo calendario di raccolta sarà il seguente:

Lunedì: Carta (mastello blu).

Martedì: Organico (mastello marrone).

Mercoledì: Indifferenziabile (mastello grigio).

Giovedì: Organico (mastello marrone) e Vetro (mastello verde).

Venerdì: Plastica e metalli (mastello giallo).

Sabato: Organico (mastello marrone).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.