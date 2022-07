Tentata estorsione e furto aggravato: arrestato un 50enne di Catanzaro

Personale del Commissariato di Catanzaro Lido ha eseguito un’ordinanza con cui il Gip di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di anni 50, indagato per vari reati contro il patrimonio, che vanno da quello di tentata estorsione aggravata al furto con strappo e furto aggravato. L’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo si sarebbe reso responsabile di varie condotte delittuose messe in atto tra il mese di febbraio e quello di giugno 2022, più precisamente di una tentata estorsione commessa ai danni del dipendente di un’attività commerciale di Catanzaro, di un furto con strappo di un telefono cellulare e due diversi episodi di furto aggravato. In considerazione della pericolosità dimostrata dall’uomo, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere. Il 50enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.