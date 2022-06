“Auguri al nuovo sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Una nuova pagina della storia della città capoluogo di regione si sta per scrivere.

Siamo certi che il primo cittadino proseguirà, come in cattedra all’Unical, con grande senso di responsabilità nel guidare la propria comunità verso un futuro radioso.

Buon lavoro da parte di Anci Calabria”.

Così scrive in una nota Marcello Manna, presidente Anci Calabria.