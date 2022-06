Catanzaro, Fiorita: “Giallorossa la coalizione che mi ha sostenuto, giallorossi i colori del gonfalone della città e della squadra in serie A”

Giallorossa la coalizione che lo ha sostenuto nella corsa alla carica di sindaco; giallorossi i colori del gonfalone della citta’ e della squadra di calcio cittadina che 51 anni fa conquistava la sua prima promozione in serie A. Una coincidenza, solo una coincidenza che pero’ il primo cittadino di Catanzaro, eletto con il sostegno di Pd e Cinquestelle, oltre che dai una vasta coalizione civica, ha voluto sottolineare quando, a notte inoltrata, lo spoglio dei voti gli ha dato la certezza di aver battuto al ballottaggio il suo avversario, Valerio Donato, sostenuto dal centrodestra. “Il 27 giugno 1971 – ha detto il sindaco neoeletto – la storica poromozione in A del Catanzaro. Oggi, 27 giugno 2022, si e’ aperta un’altra bella pagina nella storia della citta’”. Lo spareggio, giocatosi a Napoli contro il Bari, fini’ per una rete a zero in favore dei giallorossi calabresi che per la prima volta portarono la citta’ e la Calabria nell’Olimpo del calcio italiano.