Sellia borgo d’Europa fa incetta di finanziamenti: via libera al progetto presentato per i Cis per un valore di 1 milione e 377 mila euro, ma anche 1 milione e 600 mila euro per il PNRR Borghi

Il piccolo borgo di Sellia si fa largo tra i “giganti” e si assicura risorse importanti per la crescita del territorio che combatte a colpi di entusiasmo e cultura il rischio spopolamento. Il progetto presentato dal Comune guidato dal sindaco Davide Zicchinella per il Contratto Istituzionale di Sviluppo Calabria (Cis Calabria) per un valore di 1 milione e 377 mila euro, rientra tra i 110 ammessi con priorità alta, su oltre 1000 presenti, valutato positivamente dai tecnici del Ministero per il Sud, dopo una prima istruttoria da parte della regione Calabria.

“Un importante e atteso risultato a cui il 23 giugno si è aggiunta un’altra notizia che ci riempie di soddisfazioni: il 23 giugno scorsa è stata pubblicata la graduatoria del Ministero della Cultura, dei PNNR BORGHI, progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale dei Borghi-linea b, ed il nostro progetto per un valore di 1 milione e 600 mila euro, viene ammesso insieme a circa altri 60 in Italia, arrivando il secondo per punteggio in Calabria, unico in provincia di Catanzaro ammesso, su 1.791 progetti presentati – spiega il sindaco Zicchinella -. La cosa che più mi inorgoglisce è che per ottenere questi straordinari risultati abbiamo investito in progettazione appena 500 euro. Ringrazio la mia squadra amministrativa, i miei ragazzi come li chiamo io, visto che hanno una età media di 29 anni. Ringrazio pubblicamente Tina Guglielmello ed il suo fantastico Team di euro progettazione, che ha creduto in Sellia come e più di noi, facendoci raggiungere traguardi impensabili, con ancora tantissimi progetti finanziati dal PNRR, in attesa di essere valutati. Sono tantissimi gli interventi proposti e finanziati, su tantissime tematiche quali recupero urbano, turismo, accoglienza, smart, ambiente, sport, cultura. Un elenco di cose originali e davvero interminabile. Da qui a due anni, che coincideranno con la fine del mio terzo ed ultimo mandato – conclude Zicchinella – faremo ancor più di Sellia, che fino a pochissimi anni fa in tanti neppure conoscevano, uno dei più innovativi e sviluppati Borghi d’Europa”.