Lamezia Terme, “Nuova Era” chiede lumi sui criteri di scelta degli artisti presenti nella sede del palazzo comunale

“In occasione dell’intitolazione della sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, – si legge in una nota del Movimento Nuova Era – la cui scelta del nome, se pur rispettabile, comunque rimane discutibile, abbiamo appreso anche dell’inaugurazione di una mostra permanente di alcuni artisti locali. In occasione della conferenza stampa, l’assessore alla cultura Dott.ssa Giorgia Gargano ha precisato che tale scelta è avvenuta dopo un’attenta selezione e grazie al lavoro di un comitato scientifico. Ora, fermo restando che l’idea di allestire una mostra permanente all’interno della sala consiliare, coinvolgendo creativi del territorio è sicuramente un fatto positivo, resta però da capire quale sia stato il criterio di valutazione e scelta, visto che mancano all’appello diversi nomi. Come movimento Nuova Era, riteniamo che la diffusione della cultura debba essere un momento di massimo coinvolgimento, sempre nella logica della qualità e della trasparenza”.

“Per questo motivo, – conclude la nota – chiediamo all’Amministrazione e in particolare all’assessore, quali criteri siano stati utilizzati nella scelta di alcuni artisti piuttosto che di altri? Come mai artisti che operano in città da decenni, con importanti risultati in campo nazionale, non siano stati presi in considerazione. Da chi è composto il comitato scientifico. Quali atti formali e amministrativi sono stati prodotti in merito all’iniziativa? Sono solo alcuni degli interrogativi che a nostro avviso dovranno avere una risposta giacché la casa comunale non è un luogo privato ma appartiene a tutti i cittadini, in questo caso, anche agli artisti di Lamezia che sono tanti e non certo solo quelli selezionati”.