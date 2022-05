Acqua Catanzaro: interruzione notturna a Corvo, Viale Isonzo, Fortuna e Santa Maria

Dalle ore 22 di stasera, martedì 31 maggio, alle ore 6 di domani mattina, mercoledì 1 giugno, verrà interrotta l’erogazione di acqua potabile a Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo, la parte di rione Fortuna compresa fra il centro commerciale Le Fornaci e via Stretto antico, nel quartiere Santa Maria. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti specificando che l’interruzione è motivata dalla necessità di riequilibrare il serbatoio in seguito ai picchi di consumo registrati negli ultimi giorni.