Giorgia Meloni lancia la candidatura a sindaco di Wanda Ferro: “Non ha padroni, persona giusta per Catanzaro”

A Catanzaro “si poteva lavorare su una candidatura che potesse rappresentare la compattezza del centrodestra e che riuscisse però a rappresentare anche le idee del centrodestra che e’ uno dei problemi che poniamo sempre nella coalizione”. A dirlo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a Catanzaro ad una manifestazione a sostegno della candidatura a sindaco di Wanda Ferro, parlamentare del partito, che corre da sola perché le altre due forze del centrodestra, Lega e Forza Italia, sostengono Valerio Donato.

“Dopodiché – ha aggiunto – questo non e’ stato possibile e a noi pare, con tutte le difficoltà del caso, i tempi e altro, che partiamo comunque da un vantaggio. Tutti conoscono Wanda Ferro a Catanzaro. La conoscono come donna, come amministratrice, come politica, come persona che è legata a questa terra e che per questo può dare le risposte che servono. Una persona che non ha padroni e che non ha amici degli amici da accontentare. E io credo che sia esattamente quello che serve in una terra come questa. Confido che in una terra di donne e uomini liberi si voglia votare per difendere quella libertà”.