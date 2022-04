Lamezia Terme, la maggioranza plaude agli ultimi provvedimenti approvati dalla Giunta Mascaro

“Una settimana di importanti risultati per l’amministrazione comunale Mascaro che continua, in una sinergica azione di Giunta e Consiglio, a guardare alla crescita della Città e al benessere dei suoi cittadini”. E sono proprio i consiglieri di maggioranza ad esprimere il loro orgoglioso plauso per i risultati ottenuti, nonostante le conosciute criticità in termini di esigue unità di personale.

Di profonda valenza è stata la delibera di giunta – dichiarano dalla maggioranza – relativa all’approvazione dei progetti utili alla collettività (PUC), che interesseranno i percettori del reddito di cittadinanza, coinvolti a supporto del personale impiegato dall’ente, nel perseguimento di importanti finalità nell’ambito del settore ambiente, tutela dei beni comuni e sociali.

Un agire amministrativo che guarda alle criticità sociali ed umane confermato, inoltre, dalla delibera di approvazione del progetto RAMI, finalizzato a promuovere forme assistenziali per l’accompagnamento e il sostegno delle donne vittime di violenza maschile facilitandone inoltre l’accesso all’interno di dedicati processi, ampliando così, i servizi di sportello del Centro Antiviolenza a favore dell’Ambito Territoriale. Dalle donne agli anziani ed all’infanzia, si è proseguito con la deliberazione in merito ai PAC-PNSCIA- Azione di rafforzamento territoriale che si ricollega all’approvazione del verbale n. 20 del 26/04/2022 relativo alla riunione della Conferenza dei Sindaci del Distretto di Lamezia Terme durante la quale è stato approvato l’accesso alle risorse assegnate all’Ambito di Lamezia con la Fase 2 con risorse per il territorio di oltre un milione di euro.

Ogni delibera di giunta – sottolineano – nasce da un’attenta analisi tra Assessori e Consiglieri durante i frequenti incontri settimanali oltre, naturalmente, allo svolgimento delle commissioni consiliari. Da questa grande e concreta empatia, il lavoro di pianificazione cittadina trova sua massima realizzazione nelle sedute del Consiglio Comunale che sottolineano la chiara volontà di lavorare ad unanimità, per il benessere della collettività.

In tale direzione di grande incisività cittadina, si pone l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), documento predisposto dal soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e redatto in conformità agli obblighi previsti dall’’ARERA. La nuova procedura di tariffazione stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso la TARI.

Nella seduta del 27 aprile 2022 la maggioranza consiliare, con 15 voti favorevoli e 9 astenuti, infatti, ha provveduto ad approvare il PEF con una riduzione per tutte le utenze, domestiche e commerciali. Come sottolineato anche dal sindaco Mascaro, la Città di Lamezia Terme per ciò che concerne la raccolta differenziata, si pone oggi, tra la città prime in Calabria.

La gestione dei rifiuti certifica che la percentuale di raccolta, negli ultimi due anni, è quasi raddoppiata passando dal 32% all’attuale 60,42%.

L’efficientamento continuo della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, accompagnata concretamente anche da un cospicuo aumento della raccolta differenziata, ha comportato una riduzione della TARI a carico di cittadini e imprese in un momento storico durante il quale l’aumento dei prezzi la fa ovunque da padrone.

L’attenzione al futuro della città, in questa settimana di lavoro ammnistrativo, si è poi concretizzata con altri atti riguardanti: l’affidamento in appalto della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, con risparmio annuo per l’ente di svariate centinaia di migliaia di euro; adesione a bandi PNRR e ministeriali, tra i quali quelli per gli impianti sportivi per euro 2.500.000; l’approvazione dello schema di Convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai, finalizzata ad accedere ai servizi online dell’anagrafe per il rilascio, presso i locali dei propri associati, dei certificati dei clienti richiedenti questa erogazione, conformemente alla disciplina normativa vigente in materia.

Soddisfatti per le azioni intraprese durante questa settimana – concludono – guardiamo sin da subito alle numerose altre progettualità in cantiere.