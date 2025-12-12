Sciopero Cgil, disagi contenuti nei trasporti in Calabria: soppressi quattro treni Intercity e un locale

Disagi contenuti nel settore dei trasporti, in Calabria, per lo sciopero generale proclamato per oggi dalla Cgil. Fuori dalle fasce orarie garantite, sono cinque i treni soppressi, quattro Intercity ed un locale.
Nel sistema del trasporto pubblico locale su gomma, nessun disagio viene segnalato al momento nei cinque capoluoghi di provincia. In Calabria, la manifestazione regionale è stata organizzata dalla Cgil a Crotone.
Cinquemila i presenti, secondo il sindacato, con 20 pullman provenienti da tutta la Calabria. All’iniziativa, oltre al segretario generale della Calabria Gianfranco Trotta, partecipa il segretario generale nazionale della Filctem-Cgil Marco Falcinelli.