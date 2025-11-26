Psi: “Invece dei Cpi in Tunisia, investire su formazione dei calabresi”

“Non siamo contrari a priori alla scelta della giunta regionale di investire su un Centri per l’impiego in Tunisia. La nostra idea di immigrazione è fatta di integrazione a accoglienza nei limiti della sicurezza. La questione politica è assai diversa. Questa operazione emargina FdI e Lega e si discosta nettamente dalla linea del governo Meloni”.

E’ quanto si legge in una nota della Segreteria regionale Psi Calabria. “Il centrodestra – prosegue – ha investito centinaia di milioni di euro inutilmente in Albania per un’operazione fallimentare. Semmai, la scelta di Occhiuto è un pugno allo stomaco alle politiche di Salvini e Meloni e dimostra nei fatti che il centrodestra come entità politica non esiste in Calabria. Riteniamo, invece, che un investimento serio sulla formazione professionale per tanti calabresi produrrebbe manodopera qualificata”.

“Risulta, infine, quanto mai sorprendente – conclude il Psi – che la delega al lavoro appartenga a FdI: Meloni lo sa che mentre combatte contro i mulini a vento parlando di lotta all’immigrazione i suoi assessori fanno esattamente il contrario? Questo non è il Piano Mattei, ma il piano Occhiuto”.