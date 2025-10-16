Formazione venatoria: nasce in Calabria il primo corso nazionale congiunto Federcaccia–Coldiretti

Prosegue l’impegno di Federcaccia Calabria nelle attività formative: dopo i numerosi corsi abilitativi degli ultimi anni, si è appena concluso – con grande successo – il primo corso realizzato congiuntamente con Coldiretti, autorizzato dalla Regione Calabria, per la qualificazione e abilitazione di 16 nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie.

Le attività tecnico-formative, svolte sia online che in presenza, hanno formato personale qualificato – si legge in un comunicato stampa di Coldiretti – per la vigilanza venatoria e per l’applicazione del Piano di contenimento, ai sensi degli artt. 19 e 19-ter della Legge 157/92.

La formazione e qualificazione del personale rappresentano per Federcaccia e Coldiretti un tassello fondamentale nella promozione di una caccia consapevole, etica e nel pieno rispetto delle leggi.

L’evento ha registrato grande entusiasmo da parte dei partecipanti, che hanno manifestato sincera gratitudine e apprezzamento nei confronti delle associazioni promotrici e del personale docente.

Un ringraziamento va ai docenti: Dott. Eugenio Carlini, Dott. Andrea Reversi, Dott. Stefano Sivieri, Dott. Ivan Greco, Dott.ssa Antonella Labate e Brigadiere Abruzzini (Carabinieri Forestali), per il loro impegno e professionalità, così come al tutor Antonio Verna per l’organizzazione e alla dott.ssa Francesca Postorino per la parte amministrativa. Un sentito grazie anche alla Commissione Esaminatrice, con particolare riferimento ai funzionari regionali: Dott. Rocco Stranieri (Presidente) e Dott. Michele Rigoli.

Federcaccia e Coldiretti augurano buon lavoro alle nuove Guardie Venatorie neo-abilitate, che da oggi potranno operare in prima linea in attività fondamentali per l’esercizio venatorio e per le attività connesse, nel segno della sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole.

Questa esperienza formativa – prima del genere in Italia tra le due organizzazioni – proseguirà con nuovi corsi nelle prossime settimane.