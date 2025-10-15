“Maestrale-Carthago”: arresti domiciliari per Pasquale Pititto

Con ordinanza notificata in data 15 ottobre 2025, il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame, ha accolto l’appello cautelare proposto dai difensori di Pasquale Pititto, disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per gravi ragioni di salute.

La decisione giunge dopo due annullamenti di precedenti provvedimenti contrari e accoglie le argomentazioni difensive proposte dal collegio difensivo composto dagli avvocati Giovanni Sisto Vecchio, Luca Cianferoni, Antonio Papalia e Mara Campagnolo.

«Finalmente una pagina non buia nella tutela del diritto alla salute per le persone private della libertà» — ha commentato a caldo l’avv. Luca Cianferoni, aggiungendo: «La serietà nel lavoro alla fine ristora e gratifica».

Pasquale Pititto è allo stato imputato nel troncone ordinario del processo scaturito dall’inchiesta “Maestrale-Carthago”.