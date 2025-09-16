“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” - Antonio Gramsci
HomeCalabriaGiornata Nazionale SLA, AISLA illumina la Calabria: monumenti verdi e solidarietà per...
Calabria

Giornata Nazionale SLA, AISLA illumina la Calabria: monumenti verdi e solidarietà per le famiglie

La Calabria si unisce all’Italia intera per la XVIII Giornata Nazionale SLA, il 18 settembre, quando piazze e monumenti si illumineranno di verde per ricordare che i diritti e la dignità delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica non possono restare al buio.

In Calabria sono oltre 180 le persone che convivono con la SLA, una malattia neurodegenerativa che paralizza progressivamente i muscoli volontari, lasciando intatta la mente. Da quasi vent’anni AISLA Calabria è al loro fianco: dal 2006 è presente in tutte le province con sezioni territoriali, volontari e progetti concreti che hanno dato respiro e sostegno reale a centinaia di famiglie.

«In Calabria i progetti a sostegno delle famiglie hanno dato risultati tangibili, ma dal 2026 la nuova programmazione dei fondi per la non autosufficienza, in particolar modo la quota di fondi che era destinata alle persone ad alta intensità assistenziale e in dipendenza vitale h 24 da macchinari, non passerà più dalle aziende sanitarie tramite gli assegni di cura ma tornerà ai Comuni capofila, creando di certo diseguaglianze tra cittadini dello stesso territorio. Avvalorato dalla mancanza ancora ad oggi di criteri chiari per garantire tali diritti», dichiara Francesca Genovese, Presidente AISLA Reggio Calabria.

Al tramonto di giovedì 18 settembre tanti altri simboli calabresi si vestiranno di verde: dal “Cavatore” di Catanzaro al Teatro Comunale di Crotone, fino al Municipio di Galatro (RC), in un abbraccio che unisce comunità diverse in un’unica voce di speranza. L’elenco aggiornato dei Comuni aderenti è disponibile su aisla.it/comuni-illuminati-2025.

Il cuore della mobilitazione calabrese batte a Chorio di San Lorenzo (RC): un intero paese che da anni trasforma la solidarietà in azione concreta, con la partecipazione attiva di associazioni, cittadini e istituzioni. Qui, il 20 e 21 settembre, Piazza San Pasquale diventerà il centro della campagna “Un contributo versato con gusto”: in cambio di una bottiglia di Barbera d’Asti DOCG sarà possibile sostenere i programmi di AISLA per le famiglie. Chiunque può partecipare alla solidarietà ordinando la propria Secure Box sul negozio solidale AISLA (www.negoziosolidaleaisla.it), contribuendo così a finanziare Operazione Sollievo, il programma nazionale di aiuti concreti per le persone con SLA.

Accanto a Chorio, una gara di solidarietà vede protagonista anche Fondazione Mediolanum e i Family Banker di Banca Mediolanum, con gli uffici di Cosenza, Trebisacce, Castrolibero, Gioia Tauro, Roggiano Gravina, Reggio Calabria, Siderno, Crotone, Corigliano, Lamezia Terme, Catanzaro e Paola. Anche quest’anno, infatti, Fondazione Mediolanum raddoppia i primi 50.000 euro raccolti, per progetti dedicati ai bambini e agli adolescenti che convivono in famiglia con la SLA. Dal 2019, insieme ad AISLA, è nato il Progetto Baobab, percorso di ascolto, sostegno educativo e accompagnamento psicosociale per minori e famiglie, che ha dato vita al primo studio al mondo pubblicato su Scientific Reports del gruppo Nature. In Italia sono centinaia i bambini e ragazzi che convivono con un genitore malato: silenzi, responsabilità precoci e paure si intrecciano con un percorso di crescita già complesso, e grazie a questa partnership Fondazione Mediolanum e AISLA cercano di offrire loro supporto concreto.

Quest’anno l’iniziativa segna anche un riconoscimento storico: il nome, l’idea e il format della Giornata sono stati registrati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferma del suo valore culturale e sociale. L’evento gode già dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ANCI e del sostegno dei Borghi più belli d’Italia.

Per informazioni sulle iniziative locali o per richiedere sostegno: info@aislarc.it

Articolo PrecedenteAntoniozzi: “Nessuno criminalizzi la sanità convenzionata ma serve statalizzazione”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Conte a Catanzaro: “Governo silente su Gaza, totale vergogna”

Antoniozzi: “Nessuno criminalizzi la sanità convenzionata ma serve statalizzazione”

Il Crotone Calcio in amministrazione giudiziaria: attività economica della società viziata da pressioni delle cosche locali

San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro inaugura la scuola Bellini e consegna la mensa della Dante

Studio “Comune che vai fisco che trovi” della Cna: piccole imprese della provincia di Reggio le più tassate (54,4%), Catanzaro quella con minor pressione

Tridico: “Una nuova primavera per la Calabria. Passaggio successivo è federare il Sud”

Operativa la proposta del consigliere Molinaro: “Enti regionali possono acquistare crediti fiscali incagliati imprese edili”

Francavilla Marittima: la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del sindaco Tursi

Dal 19 al 21 settembre la prima edizione della “Ciclovia della Salute”

Giuliano (UGL): “5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure. Sanità allo stremo, a pagare cittadini ed operatori”

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’incontro “Aspettando l’Equinozio d’Autunno: di Vergine valica in Libra”

Inchiesta ultrà, Klaus Davi: “Divisioni nel clan Bellocco sulla vendetta”

Danza, pop e melodramma: la magia del Festival d’Autunno

“Cercando Itaca” al Tropea Film Festival con un evento in collaborazione con il club per l’UNESCO

Campana (AVS): “La sanità in Calabria sarà pubblica. Non basta un incarico politico per diventarne esperti”

Forza Italia Catanzaro a Tridico e centrosinistra: “Legge speciale per il capoluogo, non bastano le parole”

Un anno di TUVIRE, il consuntivo: oltre 350 vittime ascoltate, protette e accompagnate verso la rinascita

Il fascino eterno dell’Antico Egitto tra archeologia e cultura pop

Palestina, doppia manifestazione a Cosenza

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco Mazza: “Coltivare passioni e talenti, nel solco dell’identità”

Il Cardinale Semeraro, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, incontra i rappresentanti della delegazione Calabria

I consiglieri di Forza Italia: “Reggio difende la sua identità: ben venga il dialogo sulla Vara, no ai toni offensivi”

Un filare per la ‘Disabili No Limits’ di Giusy Versace

A Reggio Calabria arriva Serena Brancale: il concerto chiude gli eventi per le Festività Mariane

Milia (FI): “Reggio perde una voce della sua storia: chiederò che venga intitolata una via alla memoria di Franco Arillotta”

Nuovo anno scolastico, il garante metropolitano Mattia: “Scuola cuore della comunità”

Maiolino (M5S): “Sulla sanità responsabilità di tutti. Adesso servono risposte concrete”.

Molinaro (FdI): “Operativa mia proposta che autorizza gli enti regionali ad acquistare i crediti fiscali. Benefici rilevanti per le imprese edili”

Elezioni regionali, Tridico: “In Calabria un nuovo laboratorio politico”

È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese

Polizia di Stato: si è insediato il nuovo Vicario della Questura di Reggio Calabria, Antonio Turi

Anche la Città di Cassano All’Ionio avrà il proprio punto Baby Pit Stop

Regionali, i candidati Avs incontrano i cittadini a Reggio Calabria

Tutto pronto per il Castrovillari Film Festival, la kermesse dedicata al Cortometraggio d’Autore

Peppe Voltarelli in Sud Africa e negli Emirati Arabi Uniti con Luca Ciarla

Galliacianò e l’Amendolea protagonisti su Rai 1: ‘Linea Verde’ fa tappa nei siti dell’Aspromonte Geopark

Poste Italiane: “Sede sostitutiva Carolei nell’ufficio postale di Viale Mancini a Cosenza, scelta organizzativa”

Lamezia, “Democracy Noir” dalla rassegna di mondovisioni al Civico Trame: il professore Gianluca Passarelli racconta Orbán e la crisi della democrazia in Ungheria

Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo

Reggio, finanziata la ristrutturazione della mensa del Convitto ‘T. Campanella’: intervento da oltre 400mila euro

Il messaggio del vescovo Parisi per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Il successo dipende dalla qualità del riposo”

La Traversata della Riviera dei Cedri: un sogno lungo 25 km tra mare, sport e memoria

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco Fiorita: “Scuola presidio insostituibile”

La Dierre Basketball Reggio Calabria potenzia lo staff: Vitetta nuovo preparatore atletico

“Roccella in Comune”: “Non esiste modello da esportare, ma macerie amministrative”

Premio Bronzi di Riace 2025, concluse le selezioni preliminari: tre compagnie calabresi in finale

Reggio, Falcomatà difende i Portatori della Vara: “Custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni”

“Summer & Friend 2025”, musica e comunità nell’estate di Montepaone

Assoluzione per infiltrazioni mafiose: l’ex giunta Manna scrive al presidente Mattarella e al ministro Piantedosi

Vara della Madonna inclinata, è polemica tra Direzione dei Musei e Arcidiocesi. “Volata finale tribale e pericolosa”. La replica: “Nessun danno”

La Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza presenta la 13ª edizione del Premio Brutium

Cosenza, Fondo di produttività 2024: a settembre l’erogazione ai dipendenti provinciali degli istituti contrattuali previsti

Il messaggio del sindaco Franz Caruso per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Scuola fondamentale trampolino di lancio verso il domani”

Conclusa la nona edizione di Teatro d’aMare: a Tropea oltre 50 ospiti in tre giorni per un festival tra arte, inclusione e comunità

Elezioni in Calabria, appello del Comitato Fita Calabria: “I candidati alla presidenza assumano un impegno pubblico per lo sport”

Regionali, Innova Rende sostiene la lista Casa Riformista

Il Carnevale di Lamezia è già in cammino: riaperte le porte del Laboratorio dei Giganti dell’Allegria

Crtone, ok della Giunta comunale alla riqualificazione energetica del Palakro

Caputo a Baldino: “Pd-M5S hanno sempre governato sanità calabrese”

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco di Vaccarizzo Albanese agli studenti

Attestati di merito sportivo a Palazzo San Giorgio, Falcomatà: “Sport elemento imprescindibile nella formazione dei ragazzi”

Il Festival “Caudex – Visioni Letterarie” racconta la forza della fragilità con l’opera “Zero” di Annita Vitale

Nasce a Cosenza la Drama School: il teatro come esperienza, emozione e innovazione

Asp Croton, i sindacati Cgil Area Vasta: “No alla privatizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata”

Reggio, inaugurata la segreteria del consigliere regionale uscente Muraca

Provinciale 5, l’annuncio di Succurro: “A breve partiranno i lavori di consolidamento”

Garofalo ricorda la figura di don Pino Puglisi: “Testimonianza di coraggio e dedizione”

Sanità, Baldino (M5S) replica a Caputo: “Occhiuto e il suo cerchio magico fuggono dal merito, ma i calabresi meritano risposte”

Scuola, il Pd Calabria attacca Occhiuto: “Altera la realtà, la Calabria continua a spopolarsi”

Carolei (Cs), chiude temporaneamente per lavori l’ufficio postale. Il sindaco Iannucci: “Installare container per la continuazione del servizio”

Niente da fare per Mimmo Lucano: resta escluso dalle elezioni regionali

L’Asp di Cosenza difende il 112: “Tempi di risposta nella norma e servizio efficiente”

G.O.M. di Reggio Calabria, presentato il Progetto “Tobia-Dama”: percorsi dedicati per persone con disabilità cognitivo-comportamentale

i-fest International Film Festival, undici giorni di appuntamenti a Castrovillari e grande successo di pubblico

“Visioni dal Mondo”, menzione speciale per il docufilm “Nyumba”

Elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei degli elettori

Gallo (M5S-Sinistra per Rende) presenta la proposta di delibera sul salario minimo comunale

Carabinieri scoprono piantagione di cannabis a Isola Capo Rizzuto (KR)

“Con la morte di Franco Arillotta Reggio Calabria perde uno storico appassionato ed un fine intellettuale innamorato della città”: il cordoglio del sindaco Falcomatà...

Calabria, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 135 persone in cura nella provincia di Cosenza, lo 0,02% della popolazione

Si insedia il nuovo comandante dei Carabinieri di Catanzaro, il colonnello Giovanni Pellegrino: “Focus sarà riservato a ogni tipo di criminalità”

Due cuccioli uccisi a fucilate a Cotronei (KR). LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello: “Chi sa parli”

Catanzaro, Costanzo: “Via Galeazzo di Tarsia: l’indifferenza del Comune e la rabbia dei residenti”

Per PolMeeting a Cosenza prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia

Caputo a Baldino: “Padroni della sanità privata nelle liste di Tridico”

Scuola, Galati (Noi Moderati): “Proposte concrete per il futuro dei giovani calabresi”

“Match It Now”: settimana sensibilizzazione donazione cellule staminali emopoietiche e midollo osseo

Galati (Noi Moderati): “Scuola al via, le nostre idee e proposte per il futuro dei giovani”

Cosenza, scuole Misasi: avvio dell’anno scolastico nella recuperata sede storica della Banca d’Italia

Rosanna Mazzia inaugura la sede elettorale a Trebisacce

Crotone capitale della Restanza: storie, comunità e futuro nel Festival Ruggine & Oro

Centri estivi a Cinquefrondi: Amministrazione soddisfatta

Edilizia scolastica, FenealUil: da emergenza a priorità, subito un piano regionale

Inizio anno scolastico, gli auguri e gli auspici del presidente regionale SIPS Furgiuele

Slot truccate nella Piana di Gioia Tauro: sequestri e denunce

Al grido di “Pace” e “Free Palestine” si è chiuso il live di Patagarri e Bandabardò a Reggio Calabria

SuperEnalotto: a Scalea (CS) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Nasce a Paola il Comitato Territoriale “Tirreno Cosentino per la Palestina”

Regionali: annullata la visita di Giuseppe Conte oggi in Calabria

Anno scolastico al via, il Comune di Rende vicino a studenti e docenti

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook