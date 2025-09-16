Antoniozzi: “Nessuno criminalizzi la sanità convenzionata ma serve statalizzazione”

“Nessuno deve criminalizzare la sanità convenzionata. Può essere uno strumento integrativo prezioso ma la sanità in generale e non solo in Calabria va statalizzata al massimo”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Non parlo solo della Calabria dove si vota ma in tutta Italia e Meloni progressivamente sta aumentando le risorse per il pubblico dopo decenni di tagli.

Per la Calabria Occhiuto ha fatto il massimo e la situazione è migliorata.

I medici vanno certamente incentivati ma lo abbiamo fatto al meglio. Bisogna semmai continuare a riaprire gli ospedali di provincia e rafforzare il territorio.

La sanità convenzionata deve garantire servizi complementari e non è il diavolo.

Ci sono alcuni direttori generali che non hanno lavorato al passo del presidente ma attenzione a non dimenticare le responsabilità pregresse.

Auspico da sempre una collegialità su questi temi. Se noi fossimo all’opposizione collaboreremmo fattivamente con chi governa perché la sanità non ha colore politico”.