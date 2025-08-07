Mancuso: “Ponte dimostra che la Lega non è un partito del Nord”

“E’ una giornata storica dopo l’approvazione del Cipess col via libera al Ponte sullo stretto. Penso sia motivo di orgoglio e di soddisfazione, anche perché dimostra quanto il governo tiene a questo territorio, alla Calabria, al sud. La realizzazione del ponte non fa che confermare quello che fino adesso c’è stato, 3,8 miliardi, come ha detto il ministro Salvini, sulla Statale 106, l’elettrificazione della linea Jonica delle ferrovie, la strada Sila-Mare e tante altre opere che danno motivo di credere che ormai è chiaro il fatto che la Lega non è un partito del Nord. Lo dimostra l’impegno economico, l’impegno su questo territorio, la venuta in Calabria di tanti ministri della Lega”. A dirlo il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso all’iniziativa del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Villa San Giovanni.

“Il ministro – ha aggiunto – ha parlato di giovani perché tutti noi siamo interessati al futuro dei nostri figli. Penso che questa sia una pietra miliare per garantire ai nostri giovani di realizzarsi in Calabria perché è motivo di creazione di tanti posti di lavoro. Chiro che non basta il ponte, ci vogliono riforme strutturali per consentire veramente ai nostri figli di realizzarsi nel territorio dove sono nati”.