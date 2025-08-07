Elezioni regionali in Calabria: slitta alla prossima settimana la riunione del centrosinistra

Slitta alla prossima settimana, probabilmente lunedì, la riunione del centrosinistra calabrese che dovrà stabilire il programma in vista delle prossime elezioni regionali e, soprattutto, indicare il candidato presidente che dovrà contenere la carica al dimissionario Roberto Occhiuto. A spingere al rinvio dell’incontro tra Pd, M5S e Avs in programma domani – ed al quale avrebbero dovuto partecipare anche Iv, +Europa e Psi – la concomitanza con la seduta del Consiglio regionale nel corso della quale ci sarà la presa d’atto delle dimissioni di Occhiuto ed il conseguente scioglimento dell’assemblea.

Oltre a questo, però, ci sono anche motivi politici che hanno portato allo slittamento, dopo la nascita, avvenuta ieri, di un’area riformista con Psi, Iv, Partito repubblicano, +Europa, socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, Mezzogiorno Federato e movimenti civici. Alla riunione ha partecipato anche Azione, la cui posizione però è ancora da decifrare dopo che nella legislatura che va a finire ha sostenuto la giunta Occhiuto.

Interlocuzioni sono già state avviate tra il centrosinistra e la nuova area – l’intenzione sarebbe quella di creare un campo “larghissimo” – e non è escluso che la riunione di lunedì prossimo possa vedere la partecipazione di tutte le forze in campo.