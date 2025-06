“Etichetta Day”, a San Marco Argentano la presentazione dell’evento dedicato al racconto dei prodotti calabresi

Il 28 giugno 2025, alle ore 10, la Sala “Milvia Tenuta” della Biblioteca “E. Conti” del Comune di San Marco Argentano accoglierà la conferenza stampa di presentazione di un’iniziativa che va ben oltre la mera informazione: “l’Etichetta Day”. Un evento pensato per illuminare il ruolo cruciale dell’etichetta, non più solo un vincolo normativo o uno strumento di marketing, ma un autentico narratore dell’anima più profonda dei nostri prodotti calabresi, chiave del loro successo sui palcoscenici nazionali e internazionali.

L’etichetta, quella sorta di “pelle” che avvolge ogni creazione, è la prima voce che parla del nostro territorio. È la messaggera silente che, per un olio d’oliva che sa di sole, un vino che racconta la storia della sua vite, un dolce custode di antiche ricette o un prodotto tipico intriso di tradizione, comunica non solo ingredienti o certificazioni. È lì che il consumatore attento e informato percepisce l’identità, la qualità e la storia che si celano dietro a ogni acquisto. Una comunicazione chiara, accattivante e completa sull’etichetta è il ponte che costruisce fiducia, valorizza la tipicità e permette ai nostri tesori di distinguersi in un mercato sempre più esigente. Per i prodotti calabresi – dall’oro liquido del nostro olio, ai nettari delle nostre vigne, dalle specialità gastronomiche ai dolciumi della tradizione – l’etichetta è la nostra firma, il nostro racconto più intimo al mondo. È l’elemento fondamentale per un successo duraturo sui mercati nazionali e, soprattutto, internazionali.

Per questo, “l’Etichetta Day”, che si terrà il giorno 10 luglio promosso da Comagus srl con il brand Urchet, sempre a San Marco nella Zona Industriale, non sarà una semplice giornata di formazione. Sarà un’esperienza immersiva, un viaggio pensato per offrire un valore tangibile e le chiavi pratiche per svelare il potenziale inespresso delle nostre eccellenze. Dalle aziende produttrici ai designer visionari, dagli esperti di marketing ai responsabili qualità, tutti saranno guidati attraverso le normative più recenti, le strategie di design più innovative e le tecniche di storytelling capaci di trasformare ogni etichetta in un seducente e autentico frammento della Calabria. Vogliamo che ogni etichetta diventi un racconto indimenticabile.

Alla conferenza stampa vi saranno un coro di voci autorevoli che si uniranno per celebrare e potenziare questa visione. La presenza di un rappresentante dell’assessorato alle Politiche agricole, a portare il saluto della Regione Calabria, è la testimonianza tangibile dell’impegno istituzionale per la valorizzazione del nostro patrimonio. Al suo fianco, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, cuore pulsante del tessuto produttivo calabrese, condivideranno esperienze e prospettive. Il contributo vitale arriverà anche da Calabria Wine & Design Festival, che da sempre intreccia l’estetica con la profonda cultura enologica, e dal Direttore del Salone DeGusto, faro per la promozione delle eccellenze agroalimentari. Una sinergia preziosa, unita da un’unica missione: elevare la Calabria.

“l’Etichetta Day” si configura come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono ardentemente nel potenziale inespresso dei prodotti calabresi e nell’importanza vitale di comunicare la loro unicità e qualità in modo efficace e trasparente. Un’etichetta ben fatta non è un mero adempimento, ma un’opportunità irripetibile: è il passaporto per conquistare il mondo, narrando con orgoglio la nostra identità più autentica. È l’inizio di un nuovo capitolo, “oltre lo scatto” e “oltre l’etichetta”, verso un futuro più luminoso per la nostra terra.

La conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 28 giugno 2025 alle ore 10:00 presso la sala “Milvia Tenuta” della biblioteca “E. Conti” del Comune di San Marco Argentano.