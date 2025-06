Bandiera Blu, gli assessori Falbo e Gallella: “Bene azione Regione Calabria”

“Il turismo, è risaputo, è da sempre un volano di ricchezza per la nostra nazione e diventa una risorsa imprescindibile ancor di più per una terra ricca di straordinarie bellezze naturali come la Calabria, in quanto è lo strumento principale che sviluppa benefici sull’economia e ricadute significative in termini di occupazione ma, come tutti gli asset, deve essere gestito con consapevolezza e visione a lungo termine, prerogative che non mancano a una classe dirigente che, a livello regionale, si sta muovendo, con competenza e grande senso di responsabilità, nella giusta direzione per valorizzare al massimo i territori”.

È quanto dichiarano gli assessori di Fratelli d’Italia del Comune di Sellia Marina, Enzina Falbo e Giuseppe Gallella, in merito alla nota dell’assessore regionale al Turismo e all’ambiente, Giovanni Calabrese, in cui ha annunciato che i Comuni già in possesso della Bandiera Blu riceveranno un contributo straordinario, in fase di deliberazione, per sostenere eventi e iniziative di valorizzazione del territorio e della comunità.

Falbo e Gallella, che “già nelle interlocuzioni avute nei giorni scorsi l’assessore Calabrese ci aveva rassicurato sul rifinanziamento per le località insignite con la Bandiera Blu”, sottolineano come “queste strategie messe in campo danno la possibilità anche al Comune di Sellia Marina di poter programmare tutta una serie di attività per esaltare le peculiarità del nostro territorio, da sempre apprezzata meta di vacanze e che, anche nel 2025, si è aggiudicata, per l’ottavo anno consecutivo, la Bandiera Blu, un ambito riconoscimento che va a quelle località della costa che eccellono nei parametri di qualità delle acque di balneazione, servizi, pulizia e gestione del territorio.