Sos Humanity, Tribunale di Catanzaro respinge ricorso del Governo contro la ong: “Guardia Costiera libica non legittima”

“La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il ricorso del governo italiano contro una sentenza che aveva dichiarato illegittimo il fermo della nave di soccorso Humanity 1. In tale sentenza, il Tribunale civile di Crotone aveva dichiarato che il Centro di coordinamento del soccorso libico e la Guardia Costiera libica non possono essere considerati soggetti legittimi per le operazioni di ricerca e soccorso”.

Lo afferma la ong Sos Humanity. “La decisione odierna segna una tappa importante, poiché il governo italiano ha nuovamente fallito in tribunale nel giustificare la detenzione illegittima di navi di soccorso non governative e la sua crudele cooperazione con la cosiddetta Guardia costiera libica, che viola sistematicamente i diritti umani dei migranti e dei rifugiati”, commenta Cristina Laura Cecchini, avvocata di Sos Humanity.

Si tratta, aggiunge, “di una vittoria significativa per Sos Humanity e per la flotta civile in generale, mentre il governo italiano deve rispondere dell’illegittimità della propria legislazione”.