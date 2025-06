Comito (FI): “Vicinanza e affetto al presidente Occhiuto”

“Vicinanza e affetto al presidente della Regione Roberto Occhiuto, coinvolto suo malgrado in una vicenda che certamente verra’ chiarita al piu’ presto. La Calabria ha bisogno della sua guida forte e autorevole per continuare a crescere e dimostrare al Paese tutto lo straordinario potenziale che e’ in grado di esprimere”. Lo afferma, in una nota, Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria. “Il governatore calabrese – continua – sta dimostrando giorno dopo giorno tutte le sue qualita’ morali e politiche e siamo certi che anche in questa occasione dara’ prova della sua trasparenza e serieta’”.