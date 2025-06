I Giorni dell’Olio: tappa a Tiriolo presso l’azienda Fratelli Rotella Olii

L’evento itinerante I Giorni dell’Olio, promosso dal Consorzio Olio di Calabria IGP, continua il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze dell’olio extravergine calabrese. La nuova tappa si è svolta a Tiriolo, presso la rinomata Azienda Fratelli Rotella Olii, realtà storica che dal 1940 produce olio di alta qualità esclusivamente dai propri uliveti.

L’iniziativa, che ha già riscosso grande successo nei precedenti appuntamenti, offre ai partecipanti un’immersione nel mondo dell’olio extravergine di oliva. Durante l’evento, esperti del settore hanno guidato i visitatori attraverso degustazioni e approfondimenti sulle caratteristiche uniche dell’Olio di Calabria IGP. Un’occasione, l’ennesima, per conoscere da vicino il processo produttivo, dalla raccolta delle olive alla frangitura, fino all’imbottigliamento. “L’Azienda Fratelli Rotella Olii rappresenta un punto di riferimento per la produzione olearia calabrese, con impianti all’avanguardia e un forte legame con il territorio. L’evento mira a rafforzare la consapevolezza del marchio Olio di Calabria IGP, incentivando il consumo di prodotti locali e sostenibili”, è emerso nel corso dell’incontro. “Un’esperienza autentica tra uliveti, frantoi e storie di passione contadina. L’obiettivo? Far conoscere la qualità, la tradizione e il territorio racchiusi in ogni goccia di questo straordinario olio”, hanno voluto far emergere i protagonisti.

Iniziativa finanziata dal Feasr- PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1.