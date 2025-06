Mazzetti (FI): “Vicina a Occhiuto, dimostrerà la sua innocenza”

“Quanti partono già condannati e poi si rivelano completamente innocenti ed estranei ai fatti? Tanti. Purtroppo, ancora troppi in Italia. Quanti vengono condannati sulla stampa e poi assolti con un trafiletto? Troppi, ancora, nel nostro Paese. La battaglia di Silvio Berlusconi per il garantismo è più attuale che mai, come la riforma della giustizia. Stimo Roberto Occhiuto da quando l’ho conosciuto, la scorsa legislatura, ed era il nostro Capogruppo alla Camera; apprezziamo tutti ciò che sta facendo in una regione non semplice: in soli tre anni si nota un cambio di visione e di approccio, quello che solo un politico come Occhiuto sa imprimere. Siamo convinti che dimostrerà la sua innocenza e gli sono vicina in questo momento ma sono certa che tutto questo non lo fermerà nella sua azione di buon governo per la Calabria”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, in una nota.