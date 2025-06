Forze dell’Ordine, Furgiuele (Lega): “In arrivo nuovi operatori di Polizia in Calabria. Grazie a Piantedosi e Molteni”

“In arrivo rinforzi per la sicurezza del territorio della provincia di Catanzaro. Il Viminale ha infatti assegnato 10 poliziotti in più alla Questura di Catanzaro, 8 operatori al Commissariato di Lamezia Terme, e altre 3 unità tra Polizia Stradale e Uffici Tecnici di Supporto. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: dopo l’approvazione del dl Sicurezza, l’impegno della Lega per la tutela della legalità e a presidio dei territori si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.