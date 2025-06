Il reggino Massimo Vespia riconfermato alla guida della FNS-CISL

Il Consiglio Generale della FNS–CISL, riunitosi per il rinnovo degli organi statutari, ha confermato alla guida della Federazione Nazionale della Sicurezza della CISL Massimo Vespia, 51 anni, reggino e Vigile del Fuoco con una lunga esperienza sindacale.

La FNS–CISL – si legge in un comunicato stampa – è il sindacato che rappresenta i lavoratori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, due corpi fondamentali per la tutela della sicurezza collettiva. Al fianco del Segretario Generale riconfermato, continueranno a operare nella segreteria nazionale Maurizio Giardina e Roberto Bombara per il comparto Vigili del Fuoco e Mattia D’Ambrosio e Vincenzo Ricchiuti per la Polizia Penitenziaria.

A margine del Congresso che ha fortemente voluto la continuità di Vespia, tra le prime dichiarazioni rilasciate, in rieletto Segretario Generale della FNS-CISL ha affermato: «continuerò con determinazione a difendere i diritti e la dignità dei lavoratori che rappresentiamo. Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria svolgono ogni giorno un servizio essenziale e insostituibile per il Paese e meritano attenzione concreta dallo Stato: non solo sotto il profilo economico e previdenziale, ma anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro».

Nel corso dell’appassionata relazione congressuale Vespia ha riaffermato l’impegno della FNS–CISL nella promozione della sindacalizzazione delle forze di polizia e armate, con l’obiettivo di estendere tutele e rappresentanza a tutti gli operatori del settore sicurezza.

La riconferma di Vespia alla guida della FNS–CISL segna una linea di continuità, ma anche di rinnovata energia, in un momento in cui le sfide che attendono il mondo della sicurezza richiedono unità, visione e presenza forte delle organizzazioni sindacali.