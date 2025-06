“Raccontare le escursioni sui social e l’impatto ambientale della comunicazione digitale”, a Reggio Calabria la conferenza del CAI

Il 10 giugno alle ore 21:00, presso la sede di Via Sbarre Superiori 61/C, prosegue la stagione 2025 delle conferenze del CAI con Carmelo Idone, responsabile comunicazione della Sezione Aspromonte del Club Alpino Italiano.



La sostenibilità, per l’escursionista consapevole, non significa solo camminare a piedi in luoghi accessibili con il minore impatto possibile, ma anche – si legge in un comunicato stampa – comunicare con misura ciò che vive e osserva.

Due ore sui social network producono tanta anidride carbonica quanto un’automobile che percorre un chilometro di strada?

I tre miliardi di utenti dei social network hanno un impatto ambientale paragonabile a quello del traffico aereo mondiale? Qualcuno ha mai guardato davvero tutte le 60 foto della tua ultima escursione?

È possibile essere sobri e consapevoli nel frequentare le piazze socio-virtuali?

Il relatore Carmelo Idone, Digital Marketing Specialist con 10 anni di esperienza nel settore della comunicazione sui social network e appassionato ambientalista, proverà a rispondere a queste e ad altre domande in una conferenza che, con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, affronterà i temi complessi del cambiamento climatico, della sobrietà digitale e delle buone pratiche per raccontare i nostri momenti di condivisione preferiti.