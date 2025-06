IbicoLab si mette in mostra: l’8 e il 22 giugno due serate di musica a Palmi

L’associazione musicale IbicoLab si prepara a “mettersi in mostra” con due appuntamenti aperti al pubblico, in programma sabato 8 giugno e sabato 22 giugno 2025. Due date pensate per raccontare e condividere il lavoro svolto durante l’anno, attraverso le tante realtà che animano l’associazione.

Sabato 8 giugno, alle ore 18:30 presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci”, sarà il turno della musica d’insieme. Si esibiranno il Coro di voci bianche, la Kids Orchestra (composta da bambine e bambini dai 5 ai 10 anni), l’orchestra dei più grandi formata da allievi e maestri, i gruppi di musica moderna con chitarre elettriche, tastiere e batteria, e il Coro Polifonico “Nicola Antonio Manfroce”, che ormai rappresenta una realtà parte integrante di IbicoLab. Una serata dedicata al suonare insieme e al dialogo tra le varie componenti dell’associazione.

Sabato 22 giugno, alle ore 21:00 presso il Centro “Giovanni Paolo II” (Piazzale Ibico), le esibizioni saranno invece individuali: uno alla volta, gli allievi saliranno sul palco per presentare il proprio strumento e il percorso musicale compiuto nel corso dell’anno.

IbicoLab, con la presidenza di Gianluca Gagliostro e la vicepresidenza di Daniele Ciullo, coinvolge persone di varie fasce d’età e propone esperienze musicali che spaziano in diversi generi. Le due serate di giugno offriranno l’occasione per ascoltare dal vivo il risultato di un lavoro condiviso e per conoscere da vicino tutte le espressioni dell’associazione.

L’ingresso è libero.