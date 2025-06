Il 4 giugno Giornata contro i rischi del gioco d’azzardo. Reggio Calabria – Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale

La Commissione antindrangheta del Consiglio regionale, presieduta dal Pietro Molinaro, ha organizzato un importante incontro pubblico in occasione della “Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo”, che si terrà il mercoledì 4 giugno p.v. alle ore 11:00 nella sede del Consiglio Regionale-Sala Federica Monteleone.

All’incontro pubblico, parteciperanno i soggetti più qualificati per illustrare lo stato del fenomeno del gioco d’azzardo in Calabria, e per fare emergere sia quanto è stato fatto finora dalla Regione Calabria e sia le proposte di azioni da programmare.

Dopo i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ci sarà l’intervento di Pietro Molinaro che illustrerà le misure di contrasto ai rischi del gioco d’azzardo patologico previsti dalla legge regionale n. 9/2018.

Successivamente i responsabili regionali e provinciali dei servizi sanitari preposti ai Servizi per le Dipendenze (SerD), con la partecipazione del presidente del Coordinamento Regionale Enti Accreditati della Calabria, presenteranno i risultati degli interventi realizzati per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Da parte sua, il portavoce regionale della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”, Roberto Gatto, esporrà le iniziative realizzate dalle associazioni e delle organizzazioni impegnate nel contrasto del gioco d’azzardo.

L’incontro sarà arricchito dall’intervento della consigliera regionale Pasqualina Straface, Delegata alle Dipendenze Patologiche Regione Calabria e Presidente della Commissione Salute, Sociale, Cultura Consiglio Regionale.

Le conclusioni saranno svolte dall’assessore regionale e vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo. Modererà i lavori Franco Laratta direttore LaC TV News 24.

In relazione all’evento, Pietro Molinaro, che ne ha promosso l’organizzazione ha dichiarato: “ringrazio tutti i soggetti che hanno accolto l’invito a partecipare alla “Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo”; con la loro presenza si darà vita ad un evento inedito e di grande rilevanza per la nostra regione, per assumere piena consapevolezza sulla diffusione e sugli effetti del gioco d’azzardo e per programmare misure di intervento efficaci in favore delle fasce di popolazione più vulnerabile.”